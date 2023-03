Microsoft Word bekommt neue praktische Tastenkombination

Beim Kopieren und Einfügen von Text, dürfte Strg + C beziehungsweise Strg + V vielen ein Begriff sein. Dabei werden allerdings sämtliche Formatierungen übernommen - ob man will oder nicht. Oft führt das zu bösen Überraschungen, bei denen die Formatierungen anschließend angepasst werden müssen.

Gute Nachrichten gibt es für all jene, die Tastenkombinationen am PC oder Laptop verwenden. Das weit verbreitete Textverarbeitungsprogramm Word von Microsoft bekommt nämlich eine neue, lang ersehnte Tastenkombination.

Neuer Shortcut demnächst verfügbar

Mit der neuen Tastenkombination ist es nun möglich, einen kopierten Text in Word einzufügen, ohne dass dabei die Formatierung übernommen wird. Wie bereits in anderen Programmen üblich, wird ein formtierungsloses Einfügen in MS Word künftig mit Strg + Shift + V möglich sein.

Das Einfügen von kopiertem Text ist in Word auch jetzt bereits möglich. Allerdings nur dann, wenn man dafür über das Menü in der Menüleiste oder über einen Rechtsklick an Maus geht. Die neue Tastenkombination soll übrigens für Mac und Windows in eine der kommenden Word-Version freigeschalten werden.