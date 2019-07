Münchner gewinnen Hyperloop-Wettbewerb zum vierten Mal in Folge

Der Hyperloop soll einmal den Personen- und Gütertransport revolutionieren und beispielsweise Verkehrschaos in Großstädten beseitigen. In einer Teilvakuum-Röhre sollen Kapseln (Pods) wie eine Art Rohrpost mit 1200 Kilometer pro Stunde - annähernd Schallgeschwindigkeit, die bei 1235 km/h liegt - unterwegs sein. Das Vorhaben steckt aber noch in den Kinderschuhen.

Um die Idee des Hyperloops bekannt zu machen, hatte Tech-Milliardär Elon Musk, Chef des E-Autobauers Tesla und der Raketenfirma SpaceX, 2015 einen Wettbewerb unter Universitäten weltweit ausgeschrieben. Daraufhin entwickelten die TU und weitere Unis entsprechende Kapseln.

Bevor die TU-Studenten am Sonntag ihr Fahrzeug in der 1,6 Kilometer langen Röhre in Los Angeles fahren lassen durften, musste das Team zahlreiche Sicherheitstests bestehen, wie ein TU-Sprecher sagte. Von 21 Teams bestanden nach Angaben des Sprechers nur vier europäische die Tests. Diese dominierten jedoch den Bewerb.

Europäische Dominanz

Auf Platz zwei kam das Team Swissloop, ein Verein von Studierenden der ETH Zürich und weiterer Schweizer Hochschulen. Dritter wurde das Team EPFLoop der L'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ( Schweiz). Es war der vierte Sieg in Folge des Teams der TU München. Zuvor trat man unter dem Namen WARR Hyperloop an. Am Bau des neuen Rekordhalters war unter anderem auch der Elektronik-Konzern Infineon beteiligt, der mehr als 420 Bauteile lieferte, zum Großteil Sensoren, Halbleiter und Schalter für Antrieb und Akku.