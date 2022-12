Musks “verrückter Stalker” behauptet, er wird von Musk verfolgt

Vorige Woche schrieb Elon Musk auf Twitter, dass er von einem Stalker verfolgt wird. Dieser habe einem Auto die Straße blockiert, in dem sein Sohn saß und sich auf die Motorhaube geworfen. Laut Musk glaubte der „verrückte Stalker“, er sei im Auto gesessen.

Der Mann heißt Brandon Collado und ist ein Lieferfahrer für Uber Eats . Collado behauptet, dass Musks Ex-Frau Grimes mit ihm durch verschlüsselte Botschaften in Instagram-Posts kommuniziert. Weil Musk das nicht passt, würde er verhindern, dass Collado Bestellung über Uber Eats bekommt. Denn Musk würde heimlich das Unternehmen Uber kontrollieren.

Collado weiß, wo Grimes wohnt

Beweise dafür gibt es nicht. Allerdings gäbe es laut der Washington Post auch keine Videoaufnahmen, die belegen, dass Collado wirklich auf die Motorhaube gesprungen sei oder sich Musks Sohn in dem Auto befand.

Collado weiß zumindest laut der Washington Post, dass Grimes in der Nähe der Tankstelle wohnt, an der sich der Vorfall ereignet hatte. Collado gibt an, dass er sich nur bei der Tankstelle aufgehalten hatte, weil er Lieferungen ausgefahren und einen Freund besucht hatte.

Musk nahm den Vorfall jedenfalls zum Anlass, den Twitter-Account zu sperren, der den Standort seines Privatjets automatisiert veröffentlicht. Zwar fand der Vorfall tatsächlich in Los Angeles statt – wo zu dem Zeitpunkt auch sein Privatjet stand. Allerdings ereignete sich der Vorfall 23 Stunden nachdem der Twitter-Account den Standort von Musks Jet gepostet hatte. Außerdem ist die Tankstelle 41 Kilometer vom Flughafen LA entfernt.

Verbindungen zu einem Stalker-Fall von Grimes

Gegenüber der Washington Post sagte die Polizei von Los Angeles, dass Collado untersucht werde. Es sei möglich, dass er der Mann ist, der Grimes zuvor gestalkt hatte und deshalb gesucht wird.

Collado fuhr an dem Tag ein Mietauto, weshalb laut der Polizei die Möglichkeit bestehe, dass er versucht hat, bewusst seine Identität zu verschleiern. Es gebe derzeit aber keinen Beweis, dass Collado den Standort von Musks Privatjet genutzt hat, um das Auto mit Musks Sohn zu lokalisieren – es sei jedoch möglich.