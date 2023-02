Mysteriöser Riesenballon über Hawaii ruft Flugaufsicht auf den Plan

Nach dem Abschuss eines chinesischen Spionageballons Anfang Februar ruft ertneut ein mysteriöser Ballon die US-Flugaufsicht auf den Plan. Dieses Mal schwebte der große, weiße Flugkörper in einer Höhe von 15 Kilometern ungefähr 1.000 Kilometer östlich der hawaiianischen Inselgruppe. Die Flugaufsicht gab eine Warnung für die Region aus, in der normalerweise reger Flugbetrieb herrscht.

Aufklärungsflugzeug gestartet

Die Warnung wurde am Sonntagmorgen ausgegeben, am späten Abend startete ein Aufklärungsflugzeug des Typs P-8 Poseidon der US Navy in Richtung des Flugobjekts. Unterwegs deaktivierte das Flugzeug allerdings seinen Tracker, weshalb nicht vollständig geklärt ist, ob es sich dabei um eine Aufklärungsmission handelte. Möglich sei auch, dass die P-8 Poseidon sich über die Route wieder auf den Weg zum US-Festland machte.