US-Armee soll 12-Dollar-Ballon von Hobbyverein abgeschossen haben

Der Hobby-Ballonverein gibt die letzte bekannte Position seines Wetterballons in knapp 12 Kilometer Höhe über der Westküste Alaskas an. Entsprechende Daten wurden am 10. Februar von dem Flugobjekt gesendet, berichtet Aviation Week . Einen Tag später holte ein US-Kampfjet mit einer 400.000 Dollar teuren Sidewinder-Rakete über dem Yukon-Territorium im Nordwesten Kanadas ein nichtidentifiziertes Flugobjekt aus der Luft. Genau dort könnte sich zu dem Zeitpunkt auch der Hobbyballon befunden haben.

Ob es sich bei dem abgeschossenen Objekt tatsächlich um den Amateurballon handelt ist unklar. Darauf deutet aber nicht nur die vermutete Position des Flugobjekts am Abschusstag hin. Auch eine Beschreibung des US-Militärs gibt Hinweise in diese Richtung. Darin ist davon die Rede, dass am 11. Februar in der Region ein Objekt "zylindrischer Form" abgeschossen worden sei.

Zum Zeitpunkt des Abschusses befand sich der Ballon bereits seit 123 Tagen in der Luft und hatte die Erde bereits sechsmal umrundet.