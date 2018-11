Naivität im Netz: "Die Schwachstelle Mensch kann leicht ausgenutzt werden"

"Angriffsversuche werden immer besser", sagt Maresa Meissl, die die Abteilung Informationssicherheit in der EU-Kommission leitet und damit für die Sicherheit bei der Behörde verantwortlich ist. Es seien nicht mehr irgendwelche nigerianischen E-Mails in schlechtem Englisch, sondern E-Mails zu Themen, mit denen die jeweiligen Mitarbeiter arbeiten. "Wenn man nicht wirklich genau aufpasst, könnte es zu spät sein."

Die wenigsten Mitarbeiter würden glauben, dass sie für Angreifer interessant seien, warnt Meissl. 80 Prozent der versuchten Angriffe seien aber darauf zurückzuführen, dass Mitarbeiter irgendwo hingeklickt haben, erzählt die EU-Beamtin. "Sie würden nicht glauben, wie viele Leute auf einen Link klicken, wenn ihnen 50 Prozent Vergünstigung versprochen werden."

Bewusstseinsbildung

Deshalb arbeite man bei der EU-Kommission kontinuierlich daran, Leute auf Gefahren aufmerksam zu machen. Gefälschte Phishing-Attacken stehen dabei ebenso auf dem Programm wie Schulungen und Vorträge.

Auf Schulungen der Mitarbeiter setze man auch bei den ÖBB, sagt Gerald Färber, IT-Sicherheitsverantwortlicher bei der ÖBB Personenverkehr AG. Die Programme werden speziell auf jeweilige Zielgruppen zugeschnitten. Was passiert, wenn Fehler passieren? "Unser Ansatz ist, dass wir die Leute aufklären und ihnen zeigen, was passieren kann." Bis 2020 werde auch jeder Mitarbeiter im Konzern eine digitale Identität erhalten, kündigt Färber an.

Generationsunterschiede

Gibt es Unterschiede zwischen den Generationen, was den Umgang mit der Cybersicherheit betrifft? "Wir haben das Gefühl, dass wir bei jungen Menschen Angst machen müssen, während wir älteren Menschen die Angst nehmen müssen", sagt Jungwirth.

Bei Offlinern und Einsteigern in die digitale Welt sei das Thema Sicherheit eine der größten Barrieren. Bewusstseinsbildungsmaßnahmen müssten zielgruppenspezifisch gestaltet werden. Eine Herausforderung sei es auch, abstrakte Gefahren zu veranschaulichen, meint Jungwirth: "Die Folgen eines brennenden Weihnachtsbaums lassen sich schnell erkennen, in der digitalen Welt ist es schwieriger zu verstehen, wo die größten Risiken bestehen."

"Digital Naives"

Mit entsprechenden Maßnahmen müsse früh begonnen werden, mahnt Jungwirth. Bedarf gebe es bereits im Kindergarten, Sicherheit müsse auch im Schulsystem als Selbstverständlichkeit verankert werden. Unter den "digital natives", den digitalen Eingeborenen, die in der digitalen Welt aufgewachsen seien, gebe es viele "digital naives" ("digitale Naive"), meint KSÖ-Generalsekretär Janda: Viele haben oberflächlich ein bestimmtes Repertoire an Fähigkeiten erworben, um Computerspiele oder soziale Netzwerke nutzen zu können, dahinter sei aber wenig Kompetenz vorhanden, um die technischen Möglichkeiten und Risiken einschätzen zu können. "Ob wir das damit lösen, dass jedes Kind einen Laptop bekommt, ist fraglich", meint Janda: "Möglicherweise vergrößern wir damit das Risikofeld und nicht im ausreichenden Maß das Kompetenzfeld."