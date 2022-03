NASA warnt Astronauten: Sollen Russen in Ruhe lassen

Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine, ist die Stimmung zwischen Beteiligten der Raumfahrt aus den USA und Russland zum Teil auch gekippt. Ehemalige NASA-Astronaut*innen lieferten sich auf Twitter mit dem Leiter der russischen Raumfahrtbehörde, Dmitri Rogosin, einen Schlagabtausch nach dem anderen.

Das bringt die NASA in Schwierigkeiten, da sie in der aktuellen Situation versucht, die langjährige Partnerschaft bei der Internationalen Raumstation aufrechtzuerhalten. In einem E-Mail, das der CNN vorliegt, ratet ein Beamter der US-Bundesbehörde zur Vorsicht vor „Angriffen auf unsere russischen Partner“. Ehemalige Astronaut*innen sollten wissen, dass ihre Worte „zusätzliches Gewicht haben“ und die Streitigkeiten der aktuellen Mission schaden.

„Hau ab, du Trottel!“

Der einstige Astronaut Scott Kelly, der unter anderem Russlands Einmarsch in die Ukraine kritisierte, sagte gegenüber dem Medium, dass er seinen Twitter-Krieg daraufhin aufgegeben hat.

Am Tag, an dem die E-Mail verschickt wurde, hat Rogosin ihn blockiert. "Hau ab, du Schwachkopf!" schrieb Rogosin in einem mittlerweile gelöschten Tweet an Kelly. "Andernfalls werden Sie den Tod der Internationalen Raumstation auf dem Gewissen haben." Rogosin drohte in den vergangenen Wochen mehrmals mit dem Absturz der ISS.