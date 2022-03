Warum russische Weltraumforscher das Land nicht verlassen dürfen

Verlassen einheimische Wissenschaftler*innen und hochqualifiziertes Personal ihr Land, spricht man von "Braindrain". Vor allem autokratisch geführte Staaten und wirtschaftlich schwache Nationen sind davon betroffen.

Wie der russische Journalist Kamil Galeev in einem langen Thread auf Twitter schreibt, ist das zurzeit auch in Russland der Fall. Die mit dem Angriff auf die Ukraine verbundenen Sanktionen sowie die politische Situation beeinträchtigen die Wirtschaft und den Willen der Russ*innen, noch im Land zu bleiben. Wichtigen Fachkräften werden darum Reisen ins Ausland untersagt, aus der Angst, sie könnten nie mehr zurückkommen und sich in anderen Ländern eine neue Existenz aufbauen. Die russische Weltraumorganisation Roskosmos verbietet ihren Mitarbeiter*innen etwa, das Land zu verlassen, wie Galeev aufzeigt. Sollten sie es versuchen, werden sie unter Umständen bei der Ausreise-Grenzkontrolle von den Beamt*innen aufgehalten.