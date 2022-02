Krieg in der Ukraine hat weitreichende Auswirkungen auf Raumfahrt

Der von Russlands Staatschef Wladimir Putin initiierte Krieg gegen die Ukraine hat Auswirkungen auf eine ganze Reihe internationaler Projekte im Weltraum. In den vergangenen Tagen wurde dies bereits klar, als Dimitri Rogosin, der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, davor warnte, dass die ISS ohne die Unterstützung Russlands abstürzen könnte. Es gibt aber eine Vielzahl weiterer Bereiche in der Raumfahrt, die der Krieg beeinträchtigt .

Europa und die symbolische Wirkung

Kritisch sieht es für den Start einer Sojus-Rakete mit zwei Galileo-Satelliten von Französisch-Guyana aus. Er sollte am 6. April stattfinden. Die symbolische Wirkung von europäischen Satelliten an Bord einer russischen Rakete, das vom Gebiet eines NATO-Staats gestartet wird, ist allerdings unpassend. Der Start wird möglicherweise verschoben, evtl. bekommen die Satelliten auch ein anderes Transportmittel, z.B. eine Ariane-6-Rakete. Der Start würde sich dadurch stark verzögern und die ESA müsste die Kosten für die bereits angeschaffte Sojus-Rakete abschreiben.

Sehr in Schwebe steht das europäisch-russische Projekt ExoMars. Im September sollte der europäische Mars-Rover Rosalind Franklin an Bord einer russischen Proton-Rakete abheben. Die Vorarbeiten dafür sollten in wenigen Wochen beginnen. Die ESA überlegt nun, was am besten zu tun sei. Vorerst wird die Zusammenarbeit mit Russland fortgesetzt, teilte ESA-Chef Josef Aschbacher bereits mit. Sollten sich die ESA-Mitgliedsstaaten dazu entschließen, keine russische Trägerrakete zu akzeptieren, müsste die ganze Mission mindestens 2 Jahre verschoben werden.