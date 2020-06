Netflix dementiert VPN-Sperren und Geoblocking

Abgesehen von der Diskussion der VPN-Frage kündigte Netflix im Rahmen des Pressegesprächs auch eine neue Benutzeroberfläche für TV-Netflix-Apps, aber auch die Webseite an. User sollen in Zukunft noch schneller ihre Lieblingsserien und -Filme aufrufen, die Zwischenseite mit Informationen zur Episode soll wegfallen. Auch kündigte Netflix an, sämtliche eigene Produktionen im Laufe des Jahres in 4K-Qualität anzubieten.

