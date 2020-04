Netflix dreht angeblich Bonus-Folge von Tiger King

Carole Baskin

Vieles rund um das Projekt war vorerst noch unklar. Auch gibt es noch keine offizielle Bestätigung des Streaming-Dienstes. Netflix selbst wollte auf Anfrage von Variety kein Kommentar dazu abgeben. Die Tierschutzaktivistin Carole Baskin hat bereits dementiert, an der neuen Episode teilzunehmen. Sie wurde nicht gefragt, hätte aber ohnehin abgelehnt, wie Entertainment Weekly berichtet.

Für Netflix würde zusätzlicher Content jedenfalls Sinn machen. Tiger King hat sich in den vergangenen Tagen zu einer der meistgesehenen Serien auf Netflix entwickelt. Laut den täglich aktualisierten Statistiken ist die Doku in Österreich auch immer noch konstant in den Top drei der beliebtesten Serien und Filme.