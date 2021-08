Netflix plant dreistündiges Hype-Event mit vielen Stars

Am 25. September um 18:00 Uhr (europäische Zeitzone), 9:00 Uhr PT, gibt es von Netflix drei Stunden lang Programm-Highlights aus insgesamt 70 verschiedenen Titeln, darunter Stranger Things, Bridgerton, The Witcher etc. Netflix verspricht viele exklusive First-Look-Clips, Neuigkeiten, interaktive Panels und Gespräche mit Stars und Kreatoren.

Das Event namens Tudum wird auf allen YouTube-Channels von Netflix übertragen, sowie auf Twitter und Twitch, aber nicht auf Netflix selbst. Um 14 Uhr am selben Tag stellt Netflix zudem neue Titel für den koreanischen und indischen Markt vor, darunter auch zahlreiche Animes.

Netflix hat derzeit 209 Millionen Abonnenten und ist damit der weltweit größte Streaming-Dienst. Während der Corona-Krise hat der Streaming-Riese mit einem „Geeked Week“-Fan-Event aufhorchen lassen.