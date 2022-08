Netflix mit Werbung kommt ohne Offline-Funktion

Werbebasiertes Angebot offenbar nur offline

Demnach wird es bei einem solchen Tarif keine Möglichkeit geben, Serien und Filme herunterzuladen, um sie offline schauen zu können. Wer also unterwegs etwa auf einem Tablet Netflix nutzen möchte, muss zu einem teureren Tarif greifen.

Im Hinblick auf die Handhabung eines solchen Modells würde das auch Sinn ergeben. Denn im Offline-Modus wäre es deutlich schwieriger, maßgeschneiderte Werbeeinblendungen anzeigen zu können.

Netflix will diese Änderung weder dementieren noch bestätigen. Noch habe man sich nicht auf die Rahmenbedingungen eines werbebasierten Tarifs festgelegt, heißt es von dem Streaming-Anbieter.

Die Netflix-Preise

Insofern ist auch unklar, wie hoch die monatlichen Kosten für einen solchen Tarif sein werden. Denkbar wäre, dass der derzeit günstigste Tarif durch das werbebasierte Angebot ersetzt wird.

In Österreich und Deutschland gibt es Netflix derzeit in 3 verschiedenen Tarifen: Für 7,99 Euro im Monat gibt es den Streaming-Dienst lediglich in niedriger auflösenden SD-Qualität. 12,99 Euro monatlich können Netflix-Filme und -Serien in HD gestreamt werden. Wer in UHD/4K-Qualität streamen möchte muss monatlich 17,99 Euro berappen.