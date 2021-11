Neuer New Yorker Bürgermeister will in Bitcoin bezahlt werden

05.11.2021

Eric Adams will seine ersten 3 Gehaltsschecks in Bitcoin ausbezahlt bekommen, um New York für Krypto-Investoren attraktiv zu machen.

Eric Adams, der vor wenigen Tagen zum Bürgermeister von New York gewählt wurde, will seine ersten 3 Gehälter in Bitcoin erhalten. Er wolle die Stadt zu einem Zentrum für Kryptowährungen machen, teilte der Ex-Polizist am Donnerstag auf Twitter mit.

Adams reagierte damit auf einen Tweet des Bürgermeisters von Miami, Francis Suarez, der 2 Tage zuvor ebenfalls auf Twitter ankündigte, sich sein nächstes Gehalt als erster US-Politiker zu 100 Prozent in Bitcoin auszahlen zu lassen.