Der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers ließ seinen Frust neuerlich an einem Microsoft-Gerät aus - vor den laufenden Kameras.

Nach einem verhauten Pass gegen die New Orleans Saints verlor Tom Brady , US-Football-Superstar und Quarterback der Tampa Bay Buccaneers , am Sonntag die Nerven.

Es war nicht das erste Mal, das Brady seinen Frust an einem Tablet von Microsoft ausließ. Bereits im vergangenen Jahr crashte Brady ein Gerät , als seine Mannschaft bei einer 0:9 Niederlage – ebenfalls gegen die Saints – das erste Mal seit 15 Jahren das Feld ohne Punkte verlassen musste.

Diesmal konnten die Buccs das Spiel allerdings noch drehen und gingen schließlich als Sieger vom Platz. Auch das Tablet soll es nicht so arg erwischt haben. Das meinte zumindest Panos Panay, der bei Microsoft für die Produktlinie verantwortlich ist. In einer Instagram Story ließ er seine Follower wissen: „Seid beruhigt, dem Surface sollte es gut gehen.“ Das 😅-Emoji dahinter lässt allerdings vermuten, dass es dem Tablet womöglich doch nicht so gut geht.

Die Microsoft-Tablets werden von den Mannschaften der NFL genutzt, um am Spielfeldrand Spielzüge durchzugehen. Dazu sind sie nach einem Millionendeal von Microsoft mit der NFL vertraglich verpflichtet.

Das führt immer wieder auch dazu, dass die Geräte durch die Luft fliegen. Auch Bradys Ex-Trainer bei den New England Patriots, Bill Belichick, ließ seine Wut bereits an einem Surface Tablet aus: