Nike will unautorisierte NFTs “zerstören”

Der Schuhgigant Nike bittet ein New Yorker Gericht, die "Zerstörung" von unautorisierten NFTs anzuordnen. Hintergrund: Die Website StockX hat NFTs von Nike-Schuhen erzeugt und zum Verkauf bereitgestellt. Diese NFTs sollten von den Käufer*innen in der Folge als eine Art Coupon gegen ein echtes Schuhpaar eingelöst werden können.

Nike wurde über den Verkauf dieser „Vault NFTs“ jedenfalls nicht in Kenntnis gesetzt – ein Coupon kann somit nicht gegen reale Schuhe eingetauscht werden. Nun hat Nike StockX vor Gericht vorgeworfen, den Markennamen unerlaubt genutzt und damit Proft geschlagen zu haben.

NFT sind unzerstörbar

Wie das Gericht entscheiden will, ist vorerst unklar. Wie Nike die NFTs jedenfalls "zerstören" will, sollte das Gericht der Forderung nachkommen, ist fraglich. NFTs gibt es nur ein einziges Mal und sind in einer Blockchain eingetragen, daher unzerstörbar.

Laut Decrypt könne Nike lediglich 2 Schritte einleiten. Das Unternehmen könnte die NFTs in ein sogenanntes Burner Wallet verschieben, wo sie nicht mehr weiterverkauft werden können. Auch könnte Nike die Ethereum-Blockchain „forken“ und die NFTs loswerden. Dies ist aber eher unwahrscheinlich.

