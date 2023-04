So baut man einen alten Nintendo zum Kampfroboter um

Der YouTube-Kanal Electrosync hat einen alten Nintendo NES mit Rädern und einer Kreissäge ausgestattet und so in einen Kampfroboter verwandelt. In einem Video stellt der Bastler vor, wie aus der Konsole der NEStroyer wurde.

Der Waffenmotor stammt von einer alten Drohne, die Säge kann über die Cartridge-Öffnung wieder eingefahren und somit versteckt werden. Die Räder werden von 2 kleine Elektromotoren angetrieben. Einige Teile fertigte der australische YouTuber mit einem 3D-Drucker an.

BattleBots als Vorbild

Electrosync orientierte sich bei seinem Projekt an die Vorgaben der Show BattleBots, die derzeit auf Netflix zu sehen ist. In der treten selbstgebaute Roboter gegeneinander an. Neben dem Kampfroboter macht der YouTuber immer wieder mit seinen Projekten auf sich aufmerksam. So baute er etwa den "schnellsten Roomba der Welt" oder einen mit CO2 betriebenen Pool-Torpedo.