Nordkorea klont israelische Kamikaze-Drohnen

Die offensichtlichen Kampfdrohnen sind dabei verpixelt, aber deutlich zu erkennen. Konkret ähneln die nordkoreanischen Konstruktionen der israelischen Harop - und Hero-400-Drohnen , wie The War Zone schreibt. Dabei handelt es sich um Loitering Munition , also frei übersetzt um eine lauernde oder herumlungernde Waffe . Diese kreisen über dem Zielgebiet, bis das gewünschte Ziel auftaucht, um es dann zu zerstören.

Das zweite Modell unterscheidet sich optisch deutlich von der Hero-400. Die Harop-Drohne kommt im Deltaflügel-Design. Im Vergleich zur Hero-400 ist sie deutlich größer, kann dafür aber auch weitere Strecken zurücklegen bzw. in einem größeren Radius operieren. Sie kann sowohl autonom als auch ferngesteuert fliegen. In den meisten Fällen ist jedoch ein Pilot im Hintergrund, der den Flug überwacht.

Ausländische Hilfe?

Ob Nordkorea die Waffen alleine entwickelt hat, ist unklar. Denkbar wäre, dass man Hilfe aus dem Ausland hatte, etwa aus dem Iran. Diese könnten Zugang zu den israelischen Geräten gehabt und Details weitergeben haben. Auch hat der Iran selbst bereits Waffen gebaut, die israelischen Pendants sehr ähnlich sehen.

Die Drohnen könnten für Nordkorea jedenfalls ein erfolgreiches Exportprodukt sein. So pflegt man intensive Beziehungen mit Russland, das für den Ukraine-Krieg auf Waffenproduktion in dem diktatorisch regierten Land zurückgreift. Es wäre also nicht undenkbar, dass die nordkoreanischen Drohnen künftig auch in der Ukraine auftauchen.