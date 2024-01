Dramatische Notlandung: Militärflieger im Tiefflug über die Stadt

➤ Mehr lesen: Passagiermaschine erstarrt und schwebt bewegungslos in der Luft

Auch wenn es auf den Videos nicht danach aussieht, doch der Cockpit-Crew ist es tatsächlich gelungen, das Flugfeld zu erreichen . Dort hat die legendäre Transall ohne ausgefahrenem Fahrwerk eine Bruchlandung hingelegt, wie in einem weiteren Clip zu sehen ist.

Die 55 Jahre alte Transall

Die notgelandete Transall C-160D wurde im Jahr 1969 gebaut und kam in der deutschen Luftwaffe zum Einsatz. Die Türkei hat die C-160D in den 1990er Jahren vom Transportflugzeug in den elektronischen Aufklärer "Gören-1" umgebaut.