Österreich unterstützt Ukraine bei digitaler Infrastruktur

Österreich will die Ukraine bei der Aufrechterhaltung und dem Wiederaufbau der digitalen Infrastruktur unterstützen und dafür etwa Generatoren und Laptops zur Verfügung stellen, aber auch Erfahrungen im Bereich der Digitalisierung austauschen. Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky (ÖVP) ist am Montag nach Kiew gereist, um eine entsprechende Absichtserklärung zu unterzeichnen, teilte das Finanzministerium am Dienstag mit.

Aufgrund des Krieges ist die Ukraine mit der systematischen Zerstörung der digitalen Infrastruktur konfrontiert, heißt es in der Mitteilung. Tursky habe daher Hilfe beim Wiederaufbau der digitalen Infrastruktur zugesagt, wie etwa den Aufbau der Glasfaserverbindungen. Planung, Bau und Modernisierung der Breitband-Internetzugangsinfrastruktur sollen vor allem durch Fachwissen und Erfahrungsaustausch unterstützt werden.