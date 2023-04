Österreich könnte militärische Transporter von Embraer kaufen

Das Bundesheer will bis 2030 die veralteten Hercules-Transportflugzeuge austauschen. Bereits jetzt wird sich nach passenden Kandidaten umgesehen. In die engere Auswahl soll dabei die KC-390 des brasilianischen Herstellers Embraer fallen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, seien bereits Gespräche mit dem brasilianischen Flugzeughersteller aufgenommen worden. Bei der Sicherheitsmesse LAAD sei laut anonymen Quellen das Interesse an 4 oder 5 Maschinen geäußert worden. Bereits im vergangenen Monat waren österreichische Vertreter*innen bei einer Vorstellung der KC-390 in Portugal anwesend. Das Meeting richtete sich damals an die Nutzer*innen des Transportflugzeugs.

Noch keine Kaufentscheidung

Eine Kaufentscheidung wurde allerdings noch nicht getroffen, weitere Gespräche seien geplant. Eine Vertragsunterzeichnung sei laut Militärsprecher Michael Bauer frühestens im 1. Halbjahr 2024 geplant. Die Auslieferung soll 2030 erfolgen.