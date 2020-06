Optische Täuschung: Läuft der Hund Treppen hinauf oder hinunter?

Das Video tauchte bereits im April auf, beschäftig aber noch immer die User – oder schon wieder, obwohl es inzwischen eine Antwort gibt.

Groots Besitzerin Gina Creuz sagte, dass Groot gerade die Treppen hinunter gelaufen ist, um seinen Bruder zu ärgern. Das Gefühl, dass Groot nach oben läuft, entsteht durch den Kamerawinkel und das Mitschwingen des Handys.

Sieht man sich von dem Video nur die erste Hälfte an, ist es recht eindeutig, dass Groot nach unten läuft. Sieht man sich nur die zweite Hälfte an, sieht es aber so aus, als würde die Bulldogge bergauf hoppeln.