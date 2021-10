ORF-TVthek: "Sport-Großevents sind Publikumsmagnete“

futurezone: Wie haben sich Corona und Lockdown und die Zeit danach auf die Nutzungszahlen der ORF-TVthek ausgewirkt?

Thomas Prantner: Die ORF-TVthek als größte österreichische Videoplattform hat sich als digitales Nachrichtenmedium hervorragend bewährt und einen wichtigen Beitrag zur Information der Bevölkerung über Covid-19 geleistet. 12 Millionen Visits im Monatsschnitt 2020 (Steigerung von plus 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) sowie heuer ein weiteres Plus auf 13,9 Millionen bis inklusive Juli verdeutlichen den enormen Bedarf der Userinnen und User nach Information via Streams sehr klar.

Zwischenzeitlich hieß es, dass die Internet-Kapazitäten in Österreich an ihr Limit geraten. Wie war es um die technische Infrastruktur der TVthek bestellt? Gab es Engpässe?

Wir haben schon beim ORF-TVthek-Relaunch im Frühjahr 2019 die technische Performance optimiert. Seit Beginn der Corona-Krise wurden die Kapazitäten noch mehrfach erweitert, um auf die hohe Nutzung der Pandemie-Berichterstattung insgesamt, aber auch auf weitere besondere Peaks (Regierungs-PK zum 1. Lockdown, Terroranschlag in Wien, Fußball-EM 2020) so gut wie möglich vorbereitet zu sein.

Wie war die Publikumsresonanz bei der EURO 2020?

Die in Kooperation mit der ORS bereitgestellten Streams zur EURO 2020 auf TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball waren absolute Top-Highlights. Das Elferschießen beim Finale Italien – England war mit einer Durchschnittsreichweite von 150.000 der stärkste ORF-Livestream seit Einführung der Online-Bewegtbildmessung. Die maximale Gesamtdatenrate von 695 Gbit/s bei Österreich gegen Italien ist ebenfalls Rekord. Sport-Großevents sind Publikumsmagnete, im Web ebenso wie im linearen TV.

Ursprünglich gab es den Plan, 2020 alle ORF-TV-Kanäle 24/7 live zu streamen.

Dieser Plan ist nach wie vor aufrecht, hat sich aber – coronabedingt – verzögert. Unser ORF-Online- und Technikteam arbeitet intensiv an der Umsetzung dieses „Live“-Moduls, das Teil der ORF-Player-Strategie ist.