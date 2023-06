Pikes Peak 2023: So könnt ihr das Rennen im Livestream verfolgen

25.06.2023

Beim "Rennen zu den Wolken" werden auch mehrere E-Autos antreten, u.a. ein aufgemotzter Elektro-Minivan von Ford.

Am heutigen Sonntag findet in Colorado die diesjährige Ausgabe des berühmten Autorennens Pikes Peak International Hill Climb statt. Eine 20 Kilometer lange asphaltierte Straße mit 156 Kurven bis zum Ziel in 4302 Meter Höhe verlangt Fahrzeugen alles ab. In den vergangenen Jahren konnten E-Autos ihre Stärke ausspielen, nicht von der mit zunehmender Höhe dünner werdenden Luft beeinträchtigt zu werden. Auch heuer werden wieder einige Elektrofahrzeuge beim Rennen antreten. Umgebauter Minivan mit 1400 PS Im Vorfeld hat besonders der Ford Performance E-Transit SuperVan 4.2 für Aufsehen gesorgt. Der umgebaute Elektro-Minivan mit 1400 PS hat im Qualifying bereits einen Rekord in seiner Division ("Open") aufgestellt. Beim Pikes Peak gibt es mehrere verschiedene Divisionen, die sich je nach Bauart und Nähe zu Fahrzeugserienversionen unterscheiden. In den vergangenen Jahren konnten Fahrzeug aus unterschiedlichen Kategorien die Bestzeit aufstellen.

Der Ford Performance E-Transit SuperVan 4.2 © Ford

Rekordhalter am Steuer Der Streckenrekord liegt bei 7:57.148 Minuten, aufgestellt 2018 von Romain Dumas im speziell für das Rennen konstruierten VW I.D. R. Das Elektroauto wurde in den Jahren darauf nicht übertroffen. Dumas steuert heuer den Ford-Minivan. 2021 und 2022 konnte Robin Shute mit seinem Verbrenner-Auto Wolf TSC die Bestzeit aufstellen und somit zum "King of the Mountain" werden. Heuer tritt Shute mit dem selben Fahrzeug wie im Vorjahr in der "Unlimited"-Division an.