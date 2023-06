E-Minivan mit 1.400 PS soll legendären Streckenrekord brechen

23.06.2023

Der aufgemotzte Ford E-Transit soll beim legendären Pikes Peak Rennen einen neuen Rekord aufstellen.

Aufgemotzte Ford Transits haben eine lange Geschichte, die bis in die frühen 1970er Jahre zurückreicht. Nun schickt der US-amerikanische Autobauer eine Version seines E-Transit ins Rennen, die sämtliche Rekorde brechen soll. Der elektrische Supervan 4.2 von Ford Performance wird am Sonntag beim legendären Pikes Peak Rennen an den Start gehen. Beim Qualifying in der "Open Class" hat das Elektromonster bereits einen neuen Rekord aufgestellt.

Elektrischer Minivan mit fast 2.000 PS Mit einem handelsüblichen E-Transit von Ford hat der Supervan 4.2 allerdings nicht allzu viel gemein. Karosserie und Fahrgestell sind Spezialanfertigungen und bestehen zum Teil aus Carbon. Der Akku des Supervan hat mit 50 kWh eine geringere Kapazität als jener der Straßenversion mit 68 kWh. Die ursprüngliche Version des Supervan 4 wurde von 4 Elektromotoren angetrieben, die gemeinsam 1.973 PS oder 1.471 kW auf die Straße bringen. Die aktuelle Version wurde allerdings für die Rennstrecke auf den Pikes Peak angepasst. So hat der Supervan 4.2, der am Sonntag an den Start geht, immer noch 1.408 PS beziehungsweise 1.050 kW.

© Bild: Ford Ford Supervan 4.2 © Bild: Ford Ford Supervan 4.2 © Bild: Ford Ford Supervan 4.2: Dieser Elektro-Minivan ist ein 2000-PS-Monster