"Mit dem Digitalen hat Pop etwas verloren"

In seinem Buch "Play Pause Repeat. Was Pop und seine Geräte über uns erzählen" spürt der in Berlin lebende Autor und Journalist Tobi Müller dem Wechselspiel zwischen Technologie und Musik nach. Ausgehend von Edisons Phongraphen schreibt er eine Geschichte der Popmusik und ihrer Gerätschaften, die er auch mit persönlichen Erfahrungen ausschmückt. Die futurezone hat mit Müller über Kassettenrekorder, Pop als Experimentierfeld, der Shuffle-Funktion am iPod, den Sound von Streaming und über Berliner Cloud-Rapper gesprochen.

futurezone: Sie untersuchen in Ihrem Buch das Verhältnis von Musik, Technologie und Körpern. Welches Gerät hat Sie am stärksten geprägt?

Tobi Müller: Bei mir war das die Tonbandkassette. Das Tape ist auch pophistorisch wichtig. Ursprünglich war es Kriegstechnologie. 1963 wurde dann die Tonbandkassette vorgestellt, mit der viele von uns aufgewachsen sind und die sehr viel ermöglicht hat. Nicht zuletzt durch die Aufnahme von Schallplatten oder aus dem Radio. Jeder wurde ein bisschen sein eigener DJ. Die Playlist, die wir heute von den Streamingdiensten kennen, wurde da bereits erfunden.

Pop, schreiben Sie, war auch immer ein Experimentierfeld, in dem gesellschaftliche Veränderungen vorweggenommen wurden. Was hat sich durch das Tape angekündigt?

Zum Beispiel die Personalisierung oder Individualisierung. Man fängt selber an, etwas aufzunehmen mit dem Kassettenrekorder. Das wurde auch gespiegelt von den großen Bands. Denken Sie an den Song "Street Fighting Man" der Rolling Stones, der 1968 herausgekommen ist. Sie hören den ganz spezifischen Sound dieser Gitarren. Man fragt sich was das ist. Es waren 20 akkustische Gitarren, die Keith Richards zuhause auf einem billigen Kassettengerät für 20 Pfund einfach übereinander geschichtet hat. Da wurden Hierarchien zwischen großem Kapital und ganz normalen Usern eingeebnet. Es ist eine klar demokratisierende Tendenz. Es ist nicht alles progressiv in der Popmusik, aber es gab eben Bewegungen oder Einübungen in Verhaltensweisen, wo Technik uns geholfen hat, uns demokratischer zu bewegen, durchaus auch zum Beat.