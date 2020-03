Polizei stellt Spaziergänger mit Drohnen-Video bloß

Hohe Bußgelder

Die Polizei wies darauf hin, dass die Maßnahmen der britischen Regierung nur notwendige Erledigungen erlauben. Ein Ausflug in das Peak District gehöre nicht dazu, heißt es im Video. Die Polizei kontrollierte die Nummernschilder der geparkten Fahrzeuge und schrieb auf Twitter, aus welchen Regionen die Personen anreisten. Tägliche Spaziergänge seien nur erlaubt, wenn dafür keine längere Anfahrt nötig sei.

In anderen Gebieten hat die britische Polizei Straßensperren errichtet, um Menschen davon abzuhalten, weite Ausfahrten auf sich zu nehmen, wie die London Times berichtet. Zudem habe man Nachrichten an parkenden Autos hinterlassen, um darauf hinzuweisen, dass die Fahrer gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Seit Donnerstag darf die Polizei zudem Strafen verhängen, wenn sich Bürger nicht an die Regelungen halten. Bei wiederholten Verstößen können Bußgelder bis 1.000 Pfund fällig werden. In besonders schweren Fällen, darf die Polizei nun auch Personen verhaften.