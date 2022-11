Polizeiroboter sollen “tödliche Gewalt” anwenden dürfen

Die ferngesteuerten Maschinen sollen aber nur in Notfällen eingesetzt werden, wie die Polizei in San Francisco versichert.

Roboter wird auch von der US Army eingesetzt

Der Roboter QinetiQ Talon, der ebenfalls von der Polizei in San Francisco verwendet wird, wird in seiner bewaffneten Forma auch von der US Army eingesetzt. Er kann mit Granatwerfern, Maschinengewehren oder sogar mit Gewehren bestückt werden, die normalerweise gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden.