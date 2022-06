Im Pool mit Ziege: Zuckerberg macht sich über sich selbst lustig

Wer regelmäßig auf Instagram unterwegs ist, kennt ihn vielleicht - den Account "Influencers in the Wild" mit 4,8 Millionen Follower*innen. Dort werden Bilder gepostet, die etwaige Influencer*innen zeigen, wie sie in der Öffentlichkeit posieren, dabei fotografiert werden und sich möglicherweise ein wenig lächerlich machen.

Vor einigen Tagen ist auf dem Account "Influencers in the Wild" ein berühmtes Gesicht aufgetaucht - nämlich jenes von Mark Zuckerberg, zu dessen Firmenimperium auch Instagram gehört. Das Foto zeigt Zuckerberg, wie er in einem Pool sitzt, hinter ihm eine Ziege steht und er ein Selfie macht.