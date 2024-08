Premier League ersetzt VAR durch iPhone-basiertes System

Der Video-Assistant Referee (VAR) sollte eigentlich ein Segen für den Fußball sein und Schiedsrichtern dabei helfen, Abseits- und andere Entscheidungen anhand stichfester Daten zu treffen. Die Hoffnung hat sich nicht ganz erfüllt. Das bisherige, semi-automatisierte VAR-System hat für zahlreiche umstrittene Entscheidungen gesorgt. Die englische Premier League setzt in der Saison 2024/2025 nun auf ein neues, iPhone-basiertes System.

➤ Mehr lesen: Wie Datenerfassung und KI die Medizin und den Fußball verändern

"Dragon" erfasst 10.000 Datenpunkte pro Spielerin

Wie Wired berichtet, stammt es vom britischen Unternehmen Genius Sports und nennt sich "Dragon". Kernstück sind 28 Apple iPhones, die am Spielfeldrand in speziellen Rahmen befestigt werden. Sie zeichnen Videos mit hoher Bildrate von allen Bereichen des Spielfelds auf und erfassen zu jeder Zeit zwischen 7.000 und 10.000 Datenpunkte von jeder Spielerin und jedem Spieler.

"Du gehst also von 30, 40 oder 50 Datenpunkten pro Spieler über zu, nein, ich messe einfach gleich die Konturen deines Körpers", sagt Mike D'Auria von Genius Sports. Die Erfassung der Bewegungs- und Körperdetails der Menschen am Spielfeld soll so genau sein, dass man Digitale Zwillinge eines Fußballspiels erstellen kann. Die Technologie könnte künftig neben dem Sport auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen, etwa Motion Capture für Filmanimationen.

➤ Mehr lesen: Bewegungsdaten zeigen Fan-Ströme beim Österreich-Match