Über 100 Privatjets russischer Oligarchen in Dubai gestrandet

Russische Oligarch*innen haben ihre Privatjets in Dubai in Sicherheit gebracht. So sollen die Flugzeuge vor einer Beschlagnahmung im Zuge der Sanktionen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine geschützt werden, berichtet das Wall Street Journal. Denn anders als in vielen westlichen Ländern, war der Luftraum der Vereinigten Aribischen Emirate für russische Flugzeuge offen.

Der Flugverkehr aus Russland nach Dubai war Anfang März nach Angaben der Luftfahrtberatungsfirma WingX dreimal so hoch wie vor der Corona-Pandemie, heißt es in dem Bericht. Auch auf Flightradar24 wurden zahlreiche Flüge russischer Flugzeuge nach Dubai registriert.