ProSieben zeigt erste Folge von "The Mandalorian"

Am 24. März startet der Streaming-Dienst Disney+ in Österreich, Deutschland und dem Rest Europas. Bereits zwei Tage davor kann man seinen bislang größten Serienhit im TV sehen: "The Mandalorian" - allerdings nur die erste Folge. ProSieben zeigt sie am 22. März um 20:15 im Rahmen eines Themenabends. Direkt nach der ersten Serienfolge, um 20:50, wird nämlich erstmals " Star Wars: Die letzten Jedi" gezeigt.

Beide profitieren

Zuvor, um 17:50, kann man sich " Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück", also den zweiten Film der Original-Trilogie, ansehen. Von dem Thementag wollen sowohl Disney+ als auch ProSieben profitieren, schreibt Winfuture. Für Disney+ ist es eine willkommene Werbeaktion, ProSieben erhofft sich hohe Einschaltquoten.