Der Quellcode des World Wide Web wird als NFT verkauft

Tim Berners-Lee gilt als der Erfinder des World Wide Web. 1989 hatte er die Idee dafür und in den folgenden Jahren schreib er den Quellcode. Dieser wird jetzt versteigert.

Beim Auktionshaus Sotheby’s wird der Quellcode als NFT angeboten. Die Auktion findet vom 23. bis 30. Juni statt und beginnt bei 1.000 US-Dollar. Der Erlös der Auktion soll wohltätigen Zwecken zugutekommen, die Berners-Lee und seine Frau Rosemary Leith unterstützen.

Quellcode besteht aus 9.555 Zeilen

Die Auktion findet unter dem Namen „This Changed Everything” statt. Sie enthält die Originaldateien mit Zeitstempel des Source Codes aus den Jahren 1990 und 1991, eine Animation wie der Code geschrieben wird, ein digitales Poster des gesamten Codes und einen Brief von Tim Berners-Lee.

Die Dateien enthalten insgesamt 9.555 Zeilen an Code und die 3 Programmiersprachen und Protokolle, die Bernes-Lee erfunden hat: HTML, HTTP und URIs. Die originalen HTML-Dokumente, die als Anleitung für frühe Web-User*innen dienten, sind ebenfalls enthalten.

NFT-Hype flaut ab

Wieviel Geld bei der Auktion zusammenkommt, ist schwer einzuschätzen. Sotheby’s selbst hat auch keine Schätzung über den Wert des Quellcodes abgegeben.

Ein Rekordpreis ist jedenfalls nicht zu erwarten. In den vergangenen Monaten ist der Hype um NFT stark zurückgegangen. Zwischen Mitte Februar und Ende März wurden wöchentlich NFTs mit einem Volumen von über 100 Millionen US-Dollar gehandelt. Ende Februar gab es eine Spitzenwoche mit fast 200 Millionen US-Dollar Handelsvolumen. Anfang Juni waren es nur noch 35 Millionen US-Dollar. Die Anzahl der Personen, die NFT-Marktplätze nutzen, ist von 650.000 auf 128.000 gefallen.

Mehr News zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen lest ihr auf unserem Krypto-Channel futurezone.at/krypto.