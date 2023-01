Raketenwerfer im Gepäck war harmlos, Fluggast machte alles richtig

Auf dem San Antonio International Airport in Texas wurde vor einigen Tagen ein Raketenwerfer im Gepäck eines Passagiers entdeckt. Die Transportsicherheitsbehörde TSA konfiszierte den 84mm Carl Gustaf und untersagte einen Transport per Passagierflugzeug.

Nicht grundsätzlich verboten

Auf US-Inlandsflügen ist es nämlich nicht grundsätzlich untersagt, Feuerwaffen im Gepäck zu transportieren. Dafür müssen allerdings einige Voraussetzungen erfüllt werden - beispielsweise muss die Waffe sicher verstaut beziehungsweise darf die Waffe nicht einsatzfähig sein.

Bei dem Vorfall am San Antonio International Airport in Texas hatte der Fluggast all diese Bedingungen erfüllt. Es handelte sich nicht mal um eine funktionsfähige Waffe - sie war demilitarisiert, kann also nicht mehr abgefeuert werden. Sie war korrekt im aufgegebenen Gepäck. Er hatte der Fluglinie das ungewöhnliche Gepäckstück gemeldet, plus die nötigen Dokumente überreicht, die bestätigen, dass der Raketenwerfer demilitarisiert ist.

Einen Tag später und nachdem bereits zahlreiche Medien über den beschlagnahmten Raketenwerfer berichtet hatten, tweetete die TSA eine Korrektur: