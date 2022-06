Rassismus bei Tesla: Opfer lehnt Zahlung von 15 Millionen Dollar ab

Immer wieder ist Tesla mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. Beschimpfungen stehen in so mancher Fabrik angeblich an der Tagesordnung. Ein Ex-Mitarbeiter des Elektroautoherstellers hat beschlossen, gegen das diskriminierende Verhalten vorzugehen. Vergangenes Jahr erwirkte Owen Diaz vor einem US-amerikanischen Gericht eine Entschädigung von 137 Millionen US-Dollar.

Allerdings stimmten damals nur die Geschworenen dem hohen Betrag zu. Der Richter reduzierte den Schadenersatz später auf 15 Millionen Dollar und ließ dem ehemaligen Angestellten nur 2 Wochen Bedenkzeit. Entweder er nehme das Angebot an, oder er könne gegen die Entscheidung vorgehen, hieß es.

Fall wird neu verhandelt

Wie Bloomberg berichtet, entschied sich Diaz für Letzteres. "Indem er die übermäßige Kürzung des Gerichts zurückweist, indem er ein neues Verfahren beantragt, bittet Herr Diaz die Geschworenen erneut zu bewerten, was Tesla ihm angetan hat“, schrieben Diaz' Anwält*innen in einer Erklärung an NBC News.

Man solle ihm eine gerechte Entschädigung für „die Flut rassistischer Verunglimpfungen“ gewähren, die er bei Tesla erfahren habe, so die Jurist*innen weiter. Der Fall wird nun neu verhandelt.