Toter Reaktor von Atomkraftwerk soll erstmals wiederbelebt werden

Holtec wurde im Juni vergangenen Jahres damit beauftragt, das Kernkraftwerk Palisades am Ostufer des Michigansee abzubauen. Wenige Wochen zuvor wurde das Atomkraftwerk nach mehr als 50 Jahren Betrieb stillgelegt. Die 800-Megawatt-Anlage produzierte etwa 5 Prozent des Strombedarfs von Michigan.

Das US-Unternehmen Holtec Decommissioning International ist eigentlich auf die Stilllegungen von Atomkraftwerken spezialisiert. Nun will das Unternehmen allerdings einen Reaktor im US-Bundesstaat Michigan wiederbeleben.

In den vergangenen Jahren gab es mehrere Probleme im Atomkraftwerk, darunter auch einen Fall, den die US-Atomaufsichtsbehörde als "einen der schlimmsten Fälle einer Schwächung des Kernbrennstoffbehälters" bezeichnet. Ein Problem an einer Dichtung führte 2022 dazu, dass das Kraftwerk 2 Wochen früher als geplant schließen musste.

Förderung zur Verlängerung von Akw

Holtec gibt an, dass die 6 Milliarden Dollar schwere Bundesförderung zur Verlängerung älterer Atomanlagen sie zum Umdenken bei Palisades anregte. Die Förderung ist Teil des neuen Infrastrukturgesetzes von Präsident Joe Biden.

Das Energieministerium hat so erst im vergangenen Herbst bis zu 1,1 Milliarden Dollar für die Rettung des Kernkraftwerks Diablo Canyon in Kalifornien bewilligt, das 2024 und 2025 stillgelegt werden soll. Für Palisades kam diese Förderung allerdings nicht infrage, da sie sich nur auf noch laufende Kraftwerke bezieht.

Stattdessen beantragt das Unternehmen rund 1 Milliarde Dollar an Bundesdarlehen im Rahmen eines anderen Programms, das "besser geeignet ist", so Sprecher Patrick O'Brien. Außerdem fordert Holtec 300 Millionen Dollar vom Bundesstaat. Zum Vergleich: Die Kosten für den Abbau des Kraftwerks gab Holtec mit 633 Millionen Dollar an, er soll 19 Jahre dauern.

Wiederbelebung wäre "massive Herausforderung"

Der Plan einer Wiederbelebung wäre eine "massive Herausforderung", wie Kernkraft-Professor Jacopo Buongiorno gegenüber der Associated Press angibt. Das Unternehmen müsste das gesamte Personal wieder neu einstellen und ausbilden, Tausende von Teilen überprüfen und bei Bedarf ersetzen. Außerdem muss Uran bestellt werden. Der radioaktive Treibstoff wurde nämlich bereits zuvor aus dem Reaktorkern entfernt. Das war nötig, um den Behörden die "permanente Einstellung des Betriebs zur Erzeugung von Strom" zu vermelden.

Die Lizenz von Palisades erlaubt den Betrieb des Reaktors momentan nicht. Daher ist die Zustimmung der US-Atomaufsichtsbehörde nötig, um ihn wieder in Betrieb zu nehmen. Diese hofft Holtec bis Oktober zu erhalten, der Neustart dürfte dann "einige Jahre" dauern. Wenn er gelingt, wäre es der erste Neustart eines stillgelegten Atomkraftwerks in den USA.