Rivian E-Pickup befreit Lkw aus Straßengraben

Ein Rivian E-Pickup wurde beim Ziehen eines Lkw gesichtet. Laut dem Reddit-Nutzer NotNearlyNormal, der das Video gepostet hat, habe sein Freund den Vorfall aufgezeichnet. Der habe sich am 13. April in der Stadt Normal im US-Bundesstaat Illinois ereignet. In Normal befindet sich auch die Rivian-Fabrik.

Zu sehen ist, wie ein elektrischer Rivian R1T einen Semi-Truck aus einem Graben zurück auf die Straße zieht. Der Lkw dürfte laut Electrek fast 8 Tonnen auf die Waage bringen. Der Rivian selbst hat fast 3 Tonnen Leergewicht.

Drehmoment wesentlich

Mehreren Reddit-Nutzer*innen zufolge sehe der Vorfall „zu perfekt“ und daher gestellt aus. Es rieche nach einem Marketing-Gag. Beweise dafür gibt es aber nicht.

Wesentlich für diese "Ziehleistung" ist jedenfalls das Drehmoment des R1T. Das Drehmoment gibt an, wie unmittelbar die Leistung beim Gasgeben/Stromgeben zur Verfügung steht. Ein hohes Drehmoment bedeutet auch eine hohe Beschleunigung.

Die letzte Version kommt mit zwei Dual-Motor-Einheiten: Eine für die vordere und eine für die hintere Achse. Die Einheit an der Front ist für 415 PS und 559-Nm-Drehmoment verantwortlich – jene im Heck leistet 420 PS und 670-Nm-Drehmoment. Zusammen liefern sie 835 PS und ein maximales Drehmoment von 1.120 Nm.