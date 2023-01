Roboter-Taxis sorgen für falsche Notrufe

In San Francisco , Kalifornien, transportieren seit Juni 2022 die Roboter-Taxis von Cruise und seit November 2022 auch Autos von Waymo Personen in bestimmten Stadtgebieten. Doch das System hat noch Probleme.

In einem Beschwerdebrief an die Stadt bemängelten die Behörden nun, dass damit Steuergelder und Zeit verschwendet werden. Außerdem würde das möglicherweise dafür sorgen, dass Menschen die tatsächlich in Not sind, nicht rechtzeitig versorgt werden.

Cruise und Waymo wollen Fahrzeuge aufstocken

Gleichzeitig haben Cruise und Waymo einen Antrag gestellt, um ihr Angebot um mehr Stadtgebiete zu erweitern und mehr Fahrzeuge in Betrieb zu nehmen. Das berichtet Wired (Paywall). San Francisco lehnte das zunächst ab, da nicht genügen Daten darüber veröffentlicht wurden, wie gut die Taxis wirklich funktionieren.

Neben den schlafenden Passagieren wurden noch weitere Probleme gemeldet. So sollen Cruise-Taxis in 2 Fällen Feuerwehrleute an ihrer Arbeit gehindert haben. Demnach soll ein Taxi über einen Feuerwehrschlauch gefahren sein, während dieser zum Löschen genutzt wurde. Die Behörden merkten an, dass Feuerwehrleute dabei ernsthaft verletzt werden könnten.

Feherwehr blockiert

Im zweiten Fall löschte die Feuerwehr einen Großbrand. Ein Cruise-Fahrzeug näherte sich dem Einsatzgebiet. Der Versuch, das Fahrzeug zu stoppen und davon abzuhalten, über die Schläuche zu fahren, scheiterte. Erst, nachdem sie die Frontscheibe einschlugen, stoppte das Roboter-Taxi.

Laut Feuerwehr dauerte es ungefähr 2 Minuten, um das Auto zum Stehen zu bringen. Cruise teilte Wired mit, dass das Fahrzeug bereits gestanden habe, als die Feuerwehrleute die Scheibe einschlugen. Bereits im Sommer 2022 hatte es einen Vorfall gegeben, bei dem ein Cruise-Taxi ein Feuerwehrfahrzeug blockiert hatte (hier).