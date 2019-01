Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner nimmt einen Live-Podcast auf

Den meisten Menschen der österreichischen Gründerszene ist der Name Florian Gschwandtner spätestens ein Begriff, seit er das Start-up Runtastic im Jahr 2015 um 220 Millionen Euro an Adidas verkauft hat. Interessierte können den umtriebigen Unternehmer am 18. 1. von 15 Uhr bis 17:30 Uhr im Start-up-Zentrum WeXelerate nun live erleben.

Denn dort trifft Gschwandter auf Philipp Westermeyer, CEO und Gründer von Online Marketing Rockstars (OMR). Gemeinsam werden sie einen Live-Podcast aufzeichnen. Die beiden Experten werden hier Einblicke in die Digitalbranche gewähren und persönliche Erfahrungen teilen. Außerdem besteht die Möglichkeit zum Networking. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung ist unter diesem Link möglich. Das Interactive Advertising Bureau (iab) unterstützt das Event.

Der OMR Podcast mit Philipp Westermayer ist über Spotify und iTunes abrufbar. Die erste Folge ging laut iTunes-Katalog bereits im August 2015 online. Inzwischen gibt es 228 Folgen – darunter ein Interview mit Mike D von den Beastie Boys und eines mit Xing-Gründer Lars Hinrichs.