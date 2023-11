Russisches Atomkraftwerk muss Reaktor nach Unfall herunterfahren

Die betroffene Turbine soll auch in einem Kernkraftwerk in der Türkei und in Ungarn verbaut werden.

Nukleare Sicherheit aufrecht

Das Gebrechen ist in einem Block mit dem Reaktor WWER 1200 aufgetreten, der erst 2018 fertiggestellt wurde. Blöcke dieses Typs werden auch in einem Atomkraftwerk in der Türkei verbaut und sind auch für das Kernkraftwerk Paks-2 in Ungarn geplant. Auch in Russland sind diese Turbinen in mehreren Kraftwerken im Einsatz.

➤ Mehr lesen: Erstes Mini-Atomkraftwerk in den USA wurde aufgegeben

Da die Turbinen nicht zur sogenannten "nuklearen Insel" des Kraftwerks gehören, hat der Defekt keine Auswirkungen auf die nukleare Sicherheit. Alle Bereiche, der "nuklearen Insel" funktionieren wie vorgesehen, hält die Betreiberfirma fest.