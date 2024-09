Russland erhält Fath-360-Raketen aus dem Iran: Das können sie

Der Iran hat laut einem Bericht des Wall Street Journals damit begonnen, ballistische Kurzstreckenraketen nach Russland zu liefern. Das geht auf Angaben von europäischen und US-amerikanischen Geheimdiensten zurück, wie es heißt.

Die Lieferung umfasst “einige hundert” Raketen. Um welche genau es sich handelt, geht aus den Geheimdienstberichten nicht hervor.

Eine nicht genannte ukrainische Quelle sagt laut einem Bericht bei Sky News, dass es Raketen vom Typ Fath-360 sind. Angeliefert wurden sie demnach durch ein russisches Schiff vom Iran an einen Hafen im Kaspischen Meer. Bereits im Sommer berichtete Reuters, dass Dutzende russische Soldaten in den Iran gereist sind, um den Einsatz der Fath zu trainieren.

Eigenentwicklung

Bei den Fath handelt es sich um eine Eigenentwicklung aus dem Iran. Der Name bedeutet so viel wie “Eroberung” oder “Sieg”. Laut The War Zone sollen sie über eine Reichweite von 120 Kilometer verfügen. Eine Kombination aus Satelliten- und Trägheitsnavigation soll aber besonders genaue Zielerfassung ermöglichen.

