Russland manipulierte Kurs von britischem Kriegsschiff

Am 19. Juni stachen die HMS Defender und HNLMS Evertsen in See. Das Ziel des britischen und niederländischen Kriegsschiffes: der russische Marinestützpunkt in Sewastopol, Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte.

Bis auf 3,7 Kilometer näherten sich die NATO-Kriegsschiffe der Einfahrt des Hafens. Für Russland war das eine klare Provokation. Die NATO würde die Übung im Schwarzen Meer nutzen um zu stänkern, beschwerte sich Russland. Jeder konnte diese Provokation in den öffentlichen Daten des Automatic Identification System (AIS), nachverfolgen, das den Kurs der NATO-Kriegsschiffe zeigte.