Sämtliche Flüge in den USA von Computerausfall betroffen

Nach Angaben des Online-Flugverfolgungsdienstes FlightAware waren am Mittwochmorgen etwa 760 Flüge innerhalb der USA sowie internationale Flüge verspätet. Rund 90 wurden gänzlich gestrichen. "Techniker*innen arbeiten derzeit daran, das System wiederherzustellen", heißt es seitens der FAA.

Das NOTAM-System (Notice to Air Missions) sei am Mittwochmorgen "ausgefallen", schreibt die Behörde auf ihrer Webseite . Das System ist allerdings essentiell, denn es versorgt die Flugzeugbesatzungen mit allen nötigen Informationen über Besonderheiten bei anstehenden Flügen.

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde (FAA) hat einen Systemausfall gemeldet. Die FAA verhängte laut NBC ein Flugverbot für sämtliche Flüge in den Vereinigten Staaten.

Tausende Flieger könnten am Boden bleiben

Der Verband der US-Fluggesellschaften, Airlines for America, sagt gegenüber CNN, der Ausfall verursache derzeit "erhebliche betriebliche Verzögerungen". Die Fluglinie United Airlines gibt an, vorübergehend alle Inlandsflüge verschoben zu haben. Von American Airlines heißt es, man arbeite mit der FAA zusammen, "um Störungen für den Betrieb und unsere Kund*innen so gering wie möglich zu halten".

Insgesamt 21.464 Flüge sollten laut der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von US-Flughäfen starten. Die geplanten Flüge würden 2,9 Millionen Passagier*innen umfassen.

Europäischer Flugverkehr rechnet mit Ausfällen

Flughäfen außerhalb der USA sind derzeit Berichten zufolge nur bedingt betroffen. "Soweit wir wissen, wird der Flugbetrieb von/in die USA im Moment noch aufrechterhalten", sagte ein Sprecher des Flughafens Gatwick in London gegenüber NBC. Auch ein Sprecher des Frankfurter Flughafens gibt an, dass der FAA-Ausfall den Betrieb bislang nicht beeinträchtigt habe.

Gegenüber Reuters sagt ein Sprecherin des Pariser Flughafens Charles de Gaulle jedoch: "Wir wurden über eine technische Störung informiert. Zum jetzigen gibt es keine Flugausfälle, aber es ist mit einigen Verspätungen zu rechnen". Indes meldet der Flughafen Madrid erste Verspätungen in Folge des Systemfehlers in den USA.

Zahlreiche Fluggäste betroffen

Zahlreiche Fluggäste berichten aktuell auf Social Media, von dem Ausfall betroffen zu sein. "Man muss es einfach lieben, wenn man einen Flug um 6 Uhr morgens bucht, um Verspätungen zu vermeiden, der Flug dann aber wegen eines landesweiten FAA-Systemproblems trotzdem verspätet ist", schreibt eine Nutzerin. "Das wird ein langer Tag".