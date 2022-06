Gelähmter Fahrer steuert Rennwagen mit Kopfbewegungen

Wie der querschnittsgelähmte Sam Schmidt fährt in einem McLaren auffällt, zeigte er auf einem Speed Festival.

Der frühere Automobilrennfahrer und IndyCar-Besitzer Sam Schmidt, der selbst nach einem schweren Unfall querschnittsgelähmt ist, ist dabei, neue Technologien beim Autorennsport einzusetzen.



Nach seinem Unfall im Jahr 2000 hat er die Sam Schmidt Paralysis Foundation gegründet, die sich für die Erforschung von Heilungsmöglichkeiten und Behandlungen einer Querschnittslähmung sowie für eine Verbesserung der Lebensqualität einsetzt. Doch damit nicht genug.



Er ist jetzt erstmals beim Goodwood Festival of Speed in einem Wagen gesessen, den er mit seinen Kopfbewegungen und seinem Atem gesteuert hat. Er hat einen McLaren 720S Spider gefahren, der von Arrow Electronics so modifiziert wurde, dass er ihn mit seinem Kopf und Infrarot-Kameras steuern konnte.