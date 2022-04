Saudi-Arabien will mit Wolkenimpfungen mehr Regen erzeugen

In dieser Woche hat Saudi-Arabien ein großes Programm gestartet, dass in den nächsten Jahren dafür sorgen soll, dass im Wüstenstaat mehr Regen fällt und mehr Vegatation entstehen kann. Das Land bedient sich dabei einer Methode, die auch anderswo angewendet wird, um Wetter kurzfristig zu manipulieren: Der Wolkenimpfung. Dabei werden Silberiodid oder andere Stoffe mit Flugzeugen in Wolken verbreitet, die die Bildung von Wassertropfen anregen.

Wolken in Sicht, Flugzeuge los

In einer ersten Phase wird die Methode über der Hauptstadt Riad und zwei weiteren Städten angewendet. In einer zweiten Phase sollen drei weitere Regionen folgen. Durchgeführt wird das Bewässerungsprogramm vom Nationalen Zentrum für Meteorologie. Sobald geeignete Wolken über den Zielgebieten entstehen, sollen Flugzeuge abheben und Regen auslösen. In den Wolken soll lediglich umweltfreundliches Material ausgebracht werden, versichert das saudische Umweltministerium.