Entführung, Scam & Zwangsarbeit: 15 Milliarden Dollar in Bitcoin beschlagnahmt

Mafia-ähnliche Gruppen zwingen tausende Menschen in südostasiatischen Lagern dazu, Menschen in Europa und den USA abzuzocken. Nun reagiert die US-Justiz.

Grenzüberschreitende kriminelle Organisationen haben in den vergangenen Jahren unzählige Lager in Myanmar, Kambodscha und Laos errichtet. Darin werden Menschen aus der ganzen Welt gezwungen, in sogenannten „Pig Butchering“-Scams vor allem Menschen aus reicheren Ländern um ihr Geld zu bringen.

Das US-Justizministerium hat nun den chinesischen Kopf einer solchen mafiaähnlichen Gruppe ausgehoben und sein Bitcoin-Vermögen im Wert von 15 Milliarden US-Dollar (ca. 12,9 Milliarden Euro) beschlagnahmt: Chen Zhi gilt als Gründer der „Prince Holding Group“ mit Sitz in Kambodscha, die zu den größten grenzüberschreitenden kriminellen Organisationen Südostasiens zählen soll. Mehr als 100 weitere Personen und Organisationen wurden in dem Zusammenhang mit Sanktionen seitens der USA und Großbritannien belegt, wie CNBC berichtet.

Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums ist die Prince Holding Group in mehr als 30 Ländern aktiv. Allein in Kambodscha soll sie 10 Zwangsarbeitslager betreiben.

„Pig Butchering“-Scam

Das sogenannte Pig Butchering funktioniert so: Ein Scammer nimmt über Social Media oder Messengerdienste Kontakt mit irgendeiner einer potenziell wohlhabenden Person auf. Dabei gibt dieser sich meist als hübsche Frau aus, und gibt vor, freundschaftliches oder romantisches Interesse am Opfer zu haben.

Als nächstes baut der Scammer eine Beziehung mit dem Opfer auf, oft über Wochen hinweg, um dessen Vertrauen zu gewinnen. Irgendwann erzählt er von einer besonders guten Investmentmöglichkeit und bringt das Opfer dazu, Geld auf eine Krypto-Plattform einzuzahlen.

Dort vermehrt sich das Geld auf scheinbar ideale Weise. Gleichzeitig ermutigt der Scammer das Opfer, noch mehr zu investieren – das Schwein wird gemästet. Ist eine größere Summe beisammen – oft 10- oder sogar 100-tausende Euros – wird das Schwein geschlachtet, d.h. das Investmentkonto, das von Vornherein betrügerisch war, leergeräumt. Der Scammer, die vermeintliche Freundin des Opfers, bricht den Kontakt ab.

Weltweit Menschen um ihr Erspartes betrogen

Auf diese Art und Weise werden in industriellem Maßstab Menschen auf der ganzen Welt, vor allem aber aus westlichen Staaten, um ihr Erspartes betrogen. Laut US-Justizministerium liegt der weltweite Schaden im Milliardenbereich.

Wie das Magazin Datum im April 2025 aufgeklärt hat, verlor etwa ein Wiener Arzt 100-tausende Euro über die Pig-Butchering-Masche. Die Tagesschau berichtete vergangenes Jahr über einen 33-jährigen Münchner, der einer vermeintlichen hübschen chinesischen Geschäftsfrau auf den Leim ging und so um mehrere tausend Euro gebracht wurde.