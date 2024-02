Eine "beruhigende" Botschaft von Künstlicher Intelligenz an die Menschheit. Sie wird uns nicht die Jobs wegnehmen , sie wird uns nicht verhungern und leiden lassen. Sie wird uns schnell und "relativ" schmerzlos vernichten, sodass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen.

Dieser kolossale Verkehrsunfall geht glücklicherweise glimpflich für alle Beteiligten aus. Ein schwerer Laster hat einen Bremsdefekt, der Fahrer versucht alles, um ein Unglück zu verhindern. Aber wenn solch eine Masse einmal in Bewegung ist, sind arge Zusammenstöße vorprogrammiert. Am Ende gibt es brennende Wracks vor einem Einkaufszentrum. Dennoch: Niemand ist dabei gestorben.

Heimkommen von der Wanderschaft

Der Deutsche Christoph Rehage ist von Peking bis nach Deutschland zu Fuß gegangen. Sein Projekt "The longest Way" wurde schon 2007 gestartet, die Strecke wurde in mehreren Etappen mit Unterbrechungen absolviert. Im Dezember 2023 ist der Wanderer endlich daheim angekommen. Man stellt sich vor, dass ihn Menschenmassen jubelnd empfangen. Die Realität sieht ein bisschen anders aus.