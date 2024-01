Was passiert, wenn sich die Erde plötzlich nicht mehr dreht

In einem ersten Schritt würde mal fast die gesamte Menschheit und vermutlich so gut wie alle Gebäude von der Erde radiert werden. Dann wird es aber richtig interessant.

Unsere Erde dreht sich, das dürfte allgemein bekannt sein. Und das auch nicht besonders langsam, am Äquator sind es 1.670 km/h . Aber was wäre eigentlich, wenn diese Rotation plötzlich stoppen würde?

Zufall? Wie ihr sicher schon vermutet, nicht ganz. In diesem Video wird erklärt, wie ein cleverer Marketing-Verantwortlicher hinter all dem steckt.

Wer in letzter Zeit durch soziale Netzwerke gesurft ist, dürfte schon auf sie gestoßen sein: Stanley Cups. Obwohl es sich dabei um wenig spektakuläre isolierte Trinkgefäße handelt, ist ein Riesen-Hype und sie entstanden.

Was hinter dem TikTok-Hype um Stanley Cups steckt

Falle für Rolex-Diebe

In London werden Träger*innen teurer Uhren immer öfter Opfer von Räubern auf offener Straße. Die Polizei will dem nun mit gezielten Aktionen entgegnen, bei der die die Kriminellen in die Falle gelockt werden.