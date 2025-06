Sicherheitslücke in Bluetooth-Kopfhörern lässt Gespräche abhören

Zahlreiche kabellose Kopfhörer haben eine gravierende Sicherheitslücke. Über die Schwachstelle können Telefonate und Medieninhalte abgehört werden und es könnte sogar Schadsoftware in Umlauf gebracht werden. Das haben Sicherheitsforscher aus Deutschland herausgefunden.

Die Sicherheitslücke befindet sich in Chips von Airoha. Der Zulieferer hat vor einigen Tagen ein SDK-Update für die betroffenen SoCs an Kopfhörerhersteller verteilt. Nun sind die Hersteller am Zug und sollten entsprechende Firmware-Updates für die betroffenen Modelle entwickeln.

Kein Grund zur Panik

Auch wenn die Sicherheitslücke ziemlich besorgniserregend klingt, kann sie nicht breitflächig und ohne weiteres ausgenutzt werden. Es muss beispielsweise eine physische Nähe von ungefähr 10 Metern bestehen, was in etwa der Bluetooth-Reichweite entspricht.

Gleichzeitig muss ein Angreifer ein besonders tiefgehendes, technisches Verständnis und Know-how haben, um eine solche Attacke ausführen zu können. Die Sicherheitsforscher schreiben, dass die Schwachstelle eher für gezielte Angriffe gegen Diplomaten, Journalisten oder politisch verfolgte Personen infrage kommen könnte.