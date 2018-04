Siri schimpft, wenn man nach der Definition von „Mutter“ fragt

In zwei Wochen, am 13. Mai, ist Muttertag in Österreich. Doch Siri, Apples Sprachassistentin, ist offenbar nicht wirklich in Feierlaune. Bittet man sie auf Englisch, das Wort „Mutter“ zu definieren, liefert sie neben der korrekten Definition auch eine kuriose Antwort. „Als Hauptwort steht es oftmals kurz für ‚Motherfucker‘“, antwortet Siri. Ein Reddit-Nutzer hat auf das ungewöhnliche Verhalten aufmerksam gemacht.